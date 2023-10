Segundo Tribunal Ambiental confirmó aprobación de proyecto fotovoltaico en Los Andes

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para dejar sin efecto la aprobación del proyecto fotovoltaico "Meseta de Los Andes", ubicado en la Región de Valparaíso.

En la sentencia, la instancia descartó que la autoridad ambiental haya incurrido en vicios que significaran la anulación de su resolución, luego de que dos vecinas del sector Camino Internacional de Los Andes cuestionaran una posible incorrecta consideración de las observaciones ciudadanas, en particular sobre el riesgo de colisión y electrocución de aves, y la omisión de las especies golondrina de mar fueguina y gato andino en la evaluación.

