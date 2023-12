La dos veces jefa de Estado, Michelle Bachelet, emitió su voto durante esta mañana en el Complejo Educacional La Reina, instancia en la que cuestionó que "a mí me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión nadie criticó, a la única que me criticaron es a mí. ¿Habrá machismo de por medio digo yo?". La exmandataria (2014-2018) insistió en que la votación no es una evaluación al Ejecutivo, ya que "son cosas distintas que haya un plebiscito al Gobierno y una Constitución, lo que la gente debiera votar es A Favor o En Contra de esta nueva Constitución". Finalmente, la exlíder socialista concluyó que "espero que los chilenos entiendan que necesitamos algo que sea una casa común y no algo que nos divida".

