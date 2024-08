Cristián Monckeberg: "Está claro que Bachelet hoy es candidata"

El exministro Cristián Monckeberg (Renovación Nacional) dijo este viernes, en El Primer Café de Cooperativa, que "está claro" que la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) se presentará a las elecciones de 2025 en busca de un tercer mandato.

"Está claro que la Presidenta Bachelet hoy día es candidata. Tiene olor a candidata, vestimenta de candidata, actitud de candidata y me parece muy bien", afirmó el extimonel de RN, luego de que la militante socialista entrase de lleno a la campaña municipal oficialista en una actividad realizada el jueves en Providencia y organizada por su fundación, Horizonte Ciudadano.

"No veo esa insistencia, esas ganas y ese entusiasmo que le está poniendo a la campaña municipal que no tenga una mirada en el próximo año y la aplaudo, está bien", opinó.

El otrora secretario de Estado planteó que "hoy día las prioridades evidentemente para un Gobierno -y eso siempre va a responder a un Gobierno- es gobernar y para los partidos son las elecciones municipales, pero hay que caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que preparar lo que son las elecciones presidenciales".

"No sé si será exitosa su candidatura. A mí no me gustaría tenerla como Presidenta por tercera vez. Creo que ya fue suficiente. Hay otros modelos y otros tipos de gobernar el país que se requieren hoy día distintos a los de la Presidenta Bachelet, pero, si ella quiere levantar su opción, bienvenido sea", afirmó.