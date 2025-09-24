ONU: Kast criticó a Boric por nominar a Bachelet sin consultar a los presidenciables

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, evitó responder este miércoles si apoyaría la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) a la Secretaría General de las Naciones Unidas en caso de ganar las elecciones presidenciales, pero criticó al Presidente Gabriel Boric por "darse gustitos" y no haber consultado a los demás aspirantes a La Moneda antes de hacer el anuncio.

"Yo lo que no haría (en caso de ser electo Mandatario) es darme gustitos como el Presidente Boric, porque el Presidente Boric podría haber hecho lo mismo y podría haber hecho una consulta previa", dijo a la prensa tras participar en un seminario de Clapes UC.

Kast aseguró que "habría sido bueno que el Presidente de la República, viendo que hay ocho candidatos (a sucederlo), nos hubiese invitado a un cafecito: 'Oigan, miren, ¿qué les parecería que Chile haga esto, lo otro?'.. No, él se manda solo en relaciones internacionales y ahí está. Lamentablemente, no la sociabilizó (la nominación de Bachelet) y creo que una vez más se equivocó".

Consultado sobre cuál es su opinión respecto de la dos veces Jefa de Estado, Kast fue enfático: "(De manera) personal, no la conozco; como Presidenta, (fue) un desastre".

Jara: "La derecha está preocupada de una lenteja"

Por su parte, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, respaldó la candidatura de Bachelet, afirmó que el liderazgo de la militante socialista es "indiscutible".

"Respecto de las declaraciones de la UDI o de José Antonio Kast, yo quiero plantear lo siguiente: Naciones Unidas tiene 80 años. Nunca la ha presidido una mujer, nunca. El liderazgo de la Presidenta Bachelet es indiscutible. Uno puede haber votado por ella o no, pueden gustarle sus ideas o no, pero presidió ONU Mujeres, fue alta comisionada para los Derechos Humanos, dos veces Presidenta de Chile y un liderazgo mundial, y la derecha chilena está preocupada de una lenteja", afirmó la exministra del Trabajo.

Desde el Ejecutivo, en tanto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, defendió la decisión del Presidente Boric, asegurando que antes de la nominación se hicieron consultas a distintos dirigentes de la oposición, que tienen un carácter "reservado".