Parque Portales inició megaproyecto de renovación en Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
Huachipato festejó su primera Copa Chile tras imponerse a Limache en El Teniente
Los equipos chilenos clasificados a las copas internacionales de 2026
Presidente Boric encabezó ceremonia de egreso de la Escuela Naval
Fotos Recientes
Parque Portales inició megaproyecto de renovación en Santiago
Kidd Voodoo volvió, por octava vez, al Movistar Arena
"Zootopia 2" recauda centenares de millones de dólares en China
Con una inversión de más de 4.600 millones de pesos, este jueves comenzaron las mejoras del Parque Portales, en la comuna de Santiago. La obra incorporará árboles nativos, jardines sustentables, huertos urbanos, zonas deportivas y de juegos, un canil y más áreas diseñadas para beneficiar a más de 32 mil personas.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lideraron la ceremonia para colar la primera piedra de los trabajos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados