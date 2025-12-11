Síguenos:
Parque Portales inició megaproyecto de renovación en Santiago

Con una inversión de más de 4.600 millones de pesos, este jueves comenzaron las mejoras del Parque Portales, en la comuna de Santiago. La obra incorporará árboles nativos, jardines sustentables, huertos urbanos, zonas deportivas y de juegos, un canil y más áreas diseñadas para beneficiar a más de 32 mil personas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lideraron la ceremonia para colar la primera piedra de los trabajos.

