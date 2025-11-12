La Brigada Canina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) celebró este 12 de noviembre 20 años de vida e incorporó además a Flora y Mika, dos labradoras entrenadas para la detección de productos agrícolas.

Los perros se han consolidado como la principal herramienta de detección no intrusiva en los controles fronterizos, alcanzando una efectividad superior al 80%.

El cumpleaños, torta incluida, se realizó en la escuela donde son entrenados los perros del SAG, al interior del Aeropuerto de Santiago; y además incluyó una demostración de las técnicas de inspección usadas con estos animales, para poder detectar productos de origen animal y vegetal que ponen en riesgo la sanidad agropecuaria nacional.

