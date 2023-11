Montes tras allanamiento al Minvu: "No voy a renunciar; quiero clarificar este caso"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, remarcó que no va a renunciar a su cargo, en el marco del allanamiento que realizó esta mañana la Policía de Investigaicones (PDI) en distintas oficinas de dicha repartición por la indagatoria del caso convenios.

"No me voy a ir, no voy a renunciar; voy a quedarme porque quiero clarificar este caso y seguir trabajando en el programa de Vivienda del Presidente Boric", declaró el secretario de Estado ante las peticiones de dimisión desde la oposición, a quienes les respondió que "quienes piden esto es porque no tienen otros argumentos, no conocen el caso, no han leído el informe de la Contraloría".

Sobre el allanamiento, éste se focalizó en las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios.

"Hay una diligencia, hay una acción de la Fiscalía de Tarapacá que viene con la denuncia que nosotros presentamos el 14 de agosto del año pasado. Una denuncia que surgió de una serie de dudas y antecedentes que nosotros teníamos respecto a ciertas acciones de un funcionario y dos instituciones en Tarapacá; información que también entregamos a comisión investigadora en secreto", detalló Montes.

En esta línea, el ministro del Minvu valoró esta acción y dijo que "nos parece muy bien, y tanto que dimos el consentimiento voluntario para esta acción. Nos parece que es propio de la actividad de la Fiscalía".

"Lo principal para nosotros es que se clarifiquen las cosas, es llegar al fondo de todas las cosas, poder calificar dónde estuvieron, quiénes fueron los responsables y que se sancione a los responsables. Este es un caso concreto", recalcó.

Finalmente, el exparlamentario también declaró que "para el país lo peor es pensar de que un Ministerio tan importante como el Ministerio de Vivienda es un Ministerio corrupto. Este no es un Ministerio corrupto, los que aquí trabajan son personas muy honorable".

"Nosotros lo que queremos es que se clarifique, no es verdad que en cada región de este país hay un Democracia Viva, eso no es verdad. Lo que sí hay son faltas administrativas", complementó.

NO MERAS DECLARACIONES; ACCIONES

El ministro Montes realizó un punto de prensa acompañado por la vocera Camila Vallejo, quien también aseguró que "nuestro Gobierno, lo ha dicho el Presidente de la República, va a empujar todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupción en nuestro país. No meras declaraciones; acciones. Y eso ha implicado acciones penales, administrativas y también legales".

Por lo anterior, reiteró que el Minvu "ha realizado una serie de acciones para poder enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el caso convenios, haciendo mejoras institucionales, interponiendo denuncias y querellas, estamos hablando de alrededor de cinco; ha establecido responsabilidades políticas desde el primer momento; ha generado acciones de carácter administrativo".

BORIC: "EN CHILE NO HAY INSTITUCIONES QUE ESTÁN POR SOBRE LA LEY"

El Presidente Gabriel Boric también se refirió a esta situación y declaró que "da cuenta de que en Chile no hay instituciones que están por sobre la ley y donde haya personas que hayan tratado de beneficiarse de los recursos de todos los chilenos, en particular de los más necesitados. Esas personas van a ser investigadas, perseguidas y condenadas y por eso se realiza este allanamiento".

"El Gobierno es el primer interesado en que este caso se resuelva con toda la transparencia que corresponde. Tenemos buenas noticias y cuando hay noticias duras hay que dar la cara y hacerse cargo de los problemas del país y en eso estamos, desde el territorio, trabajando por las y los chilenos", acotó.