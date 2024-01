Giorgio Jackson dará clases en España

El futuro a corto plazo del exministro Giorgio Jackson, uno de los fundadores del Frente Amplio y estrecho colaborador y amigo del Presidente Gabriel Boric, está claro: Se radicará en España, donde impartirá clases en la Barcelona School of Management.

Allí impartirá el curso "Políticas para la Infancia y la Juventud", según publicó este jueves La Tercera que detalló que el exministro viajará en marzo a España y prevé quedarse al menos durante el primer semestre.

El también exdiputado y otrora dirigente estudiantil dejó el Gobierno en agosto de 2023 en medio del caso Convenios que golpeó duramante al Frente Amplio y, especialmente, a Revolución Democrático, partido fundado por Jackson.

Este año, Jackson presentó tres acciones judiciales tras las acusaciones que recibió en este caso. Una de ellas en contra del empresario Jorge Errázuriz, otra contra el senador socialista Fidel Espinoza y, la última, en contra de la UDI.

Ayer, el Presidente Boric elogió a su exministro, recordando que "con Giorgio tenemos una relación de hace mucho tiempo, tengo un gran cariño y una gran estima por él, somos amigos, pero la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas, y acá la gente que trabaja conmigo no está por ser amiga o no, sino por sus méritos y competencias".

El Mandatario agregó que el fundador de Revolución Democrática "está desarrollando proyectos tremendamente interesantes; no me cabe ninguna duda que va a seguir siendo un aporte para Chile, (ya que) es una persona con tremendas capacidades, con una gran generosidad, así que espero que lo tengamos de vuelta pronto", cerró.