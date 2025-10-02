La directora de Innovación de Conecta Mayor UC, Soledad González, abordó en Una Nueva Mañana el edadismo en la sociedad, un problema "profundo" que persiste al asociar el envejecimiento "al indeseable, a lo malo, cuando no es así: es una etapa más de la vida que tiene muchísimas oportunidades y muchísimos potenciales".

"Llegar a envejecer es una suerte: finalmente, pudiste transitar por distintas etapas de la vida, acumulaste experiencia y es un regalo", destacó la trabajadora social.

Este prejuicio social se agrava con la brecha digital en Chile, donde solo el 23% de las personas mayores puede realizar trámites de forma autónoma online. Para enfrentar esta urgencia, la fundación lanzó la aplicación gratuita "Espacio Mayor", una plataforma co-creada con los propios usuarios y disponible en App Store y Google Play, cuyo objetivo es promover activamente la autonomía y la integración digital de este grupo.

