Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago27.8°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Conecta Mayor UC: Envejecer está asociado al indeseable, cuando no es así; es un regalo

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: harlimarten, unsplash.com
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La directora de Innovación de Conecta Mayor UC, Soledad González, abordó en Una Nueva Mañana el edadismo en la sociedad, un problema "profundo" que persiste al asociar el envejecimiento "al indeseable, a lo malo, cuando no es así: es una etapa más de la vida que tiene muchísimas oportunidades y muchísimos potenciales".

"Llegar a envejecer es una suerte: finalmente, pudiste transitar por distintas etapas de la vida, acumulaste experiencia y es un regalo", destacó la trabajadora social.

Este prejuicio social se agrava con la brecha digital en Chile, donde solo el 23% de las personas mayores puede realizar trámites de forma autónoma online. Para enfrentar esta urgencia, la fundación lanzó la aplicación gratuita "Espacio Mayor", una plataforma co-creada con los propios usuarios y disponible en App Store y Google Play, cuyo objetivo es promover activamente la autonomía y la integración digital de este grupo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados