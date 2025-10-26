En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con Lucas Palacios, rector de Inacap, sobre las nuevas becas Plateada y Dorada, que contemplan un 100% de descuento en carreras técnicas para personas desde los 60 años y del 50% desde los 50 hasta los 59 años.

Por otro lado, abordamos el curso "Cine y Ciencia: Una aventura de otro mundo" de la Universidad de Chile, que busca ser una provocación intelectual diferente a todo lo visto previamente, junto a María José García, cineasta y realizadora del curso.

