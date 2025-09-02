Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.1°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Presidente Boric recibió a adultos mayores en La Moneda por alza de la PGU

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Presidente Gabriel Boric destacó esta jornada que recibió "a cientos de adultos mayores" en La Moneda, en el marco del alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que incrementa su monto a 250 mil pesos para las personas de 82 años o más.

"Fue un avance posible gracias a la buena política y a los acuerdos que permiten poner en el centro a las chilenas y chilenos. Este gran paso en la implementación de la reforma a las pensiones, que continuará extendiéndose en los próximos meses, es justicia y dignidad para las familias de Chile", resaltó.

En la instancia también estaban presentes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; y el minsitro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados