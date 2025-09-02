El Presidente Gabriel Boric destacó esta jornada que recibió "a cientos de adultos mayores" en La Moneda, en el marco del alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que incrementa su monto a 250 mil pesos para las personas de 82 años o más.

"Fue un avance posible gracias a la buena política y a los acuerdos que permiten poner en el centro a las chilenas y chilenos. Este gran paso en la implementación de la reforma a las pensiones, que continuará extendiéndose en los próximos meses, es justicia y dignidad para las familias de Chile", resaltó.

En la instancia también estaban presentes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; y el minsitro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

