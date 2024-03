Boric: Censo es "fundamental" para diseñar "buenas políticas públicas" en el país

Ya iniciado el Censo 2024 este sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, señaló que el proceso es una "herramienta fundamental para poder diseñar buenas políticas públicas en nuestro país".

Mediante un video publicado en su cuenta de X durante la jornada, el Mandatario aseguró que la iniciativa "es tremendamente importante", ya que "nos permitirá saber cómo estamos como país, cómo hemos avanzado y cuáles son las necesidades que tenemos para seguir creciendo".

Asimismo, el jefe de Estado agregó que el proceso "durará hasta (el mes de) junio", cuya ejecución se ha coordinado "en conjunto con las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI para otorgar todas las medidas de seguridad".

"Las únicas personas autorizadas para realizar este Censo son las personas del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), que se presentarán con una credencial y te realizarán todas las preguntas desde la puerta de tu casa", reiteró.

"(Ellos) no te pedirán ningún documento. Y si ese día no te encuentras en tu casa, no te preocupes, porque volverán a pasar", añadió.

"Los invito a colaborar con este proceso, a tratar bien a los encuestadores que están realizando una pega que es tremendamente importante", finalizó el Mandatario.

En efecto, los censistas vestirán chaquetillas de color azul oscuro, un gorro y una mochila -todos con el logotipo del INE-, y su credencial tendrá al reverso un código QR para verificar la identidad del encuestador.

Hoy sábado 9 de marzo comienza un nuevo Censo de Población y Vivienda que nos permitirá conocer de mejor manera la realidad de nuestro país. Los invito a colaborar y abrir la puerta a las y los censistas porque todos contamos! pic.twitter.com/EQCuUsSWMh — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 9, 2024

"OPORTUNIDAD ÚNICA" PARA EL PAÍS DE "SACARSE UNA FOTO"

Por su parte, el director del INE, Ricardo Vicuña, recalcó que el Censo es una "oportunidad única que tiene el país de realmente sacarse una foto donde todos y todas contemos".

Lo anterior, porque "un censo de población y vivienda se hace naturalmente de tanto en tanto: aproximadamente, las recomendaciones internacionales son hacerlo cada 10 años", agregó.

"(Espero) que esta foto la hagamos con un espíritu de unidad, porque al final del día los datos que tengamos van a permitir saber mucho mejor las necesidades de la población", manifestó Vicuña.

No obstante, pese a los llamados de colaboración y participación, el proceso no ha estado exento de críticas: el Movilh fustigó esta jornada la exclusión de preguntas relacionadas con la orientación sexual de la población.