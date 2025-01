"Como España con ETA": Matthei propone plan fronterizo que incluye zanjas y dinamita

La carta presidencial de la UDI, la exalcaldesa Evelyn Matthei, viajó hasta la Región de Arica y Parinacota para presentar su plan para frenar la migración irregular en Chile, afirmando que se debería reaccionar "como España lo hizo contra ETA".

Durante la investidura del nuevo gobernador regional, Diego Paco, Matthei enfatizó que "por nuestra frontera están pasando criminales realmente peligrosos y se pasean 'como Pedro por su casa'. Así que lo primero que debemos tener es una decisión como país, nosotros como sector la tenemos absolutamente, de frenar cualquier entrada o salida ilegal a través de nuestra frontera, sobre todo del norte".

"No será fácil, pero se requiere voluntad y determinación", enfatizó la también exministra de Trabajo.

Matthei afirmó que "hemos ideado y hemos estado trabajando con muchos expertos en la materia y tiene una serie de pasos el control de la frontera", entre ellos, la opción de "una detección temprana de personas que están acercándose a la frontera", con el apoyo de drones, cámaras y sensores.

Para su funcionamiento, añadió, será necesario "un centro de control o varios centros de control con inteligencia artificial de tal manera de minimizar también la posibilidad de que a las personas que trabajan en esos centros de cámara de monitoreo los amenacen o los extorsionen".

A su vez, "tenemos que tener todo tipo de obstáculos en la frontera que pueden ser pretiles, zanjas, muros, alambre de púa, lugares que estén dinamitados, etcétera", añadió.

Para la presidenciable, "lo que más falta yo diría es la voluntad política de que efectivamente la frontera se tiene que cerrar y no se puede dejar entrar a nadie que sea ilegal".

"Es un tema demasiado importante para nuestro país no solamente por la presión que ejercen los inmigrantes ilegales en todos los temas sociales, vivienda, educación, salud, etcétera, sino que también desde el punto de vista del crimen organizado transnacional. Esas son palabras mayores, que si no reaccionamos como país completo, de la misma manera que lo hizo España frente a la ETA, es una batalla que vamos a perder, así que en esta materia no cabe ningún tipo de pequeñez política", puntualizó.

Matthei remarcó que "este es un tema país, por lo tanto, en esta materia, nadie puede ser mezquino y nadie puede pretender hacerlo todo solo".

Respuesta del Gobierno

La Moneda no quedó al margen de las propuestas y la crítica realizada por Matthei. La ministra de Interior, Carolina Tohá, remarcó que en el Congreso han tenido el apoyo de la oposición para implementar las medidas necesarias para frenar la migración irregular en Chile.

"Lo que yo veo es que desde la oposición se está replicando y apoyando lo que se está haciendo en materia de frontera en nuestro país", resaltó.

Y enumeró: "de las medidas que se propusieron, la enorme mayoría se están implementando. Quiero dar algunos ejemplos: El que tengamos una capacidad tecnológica de punta de detectar movimientos en la frontera a través de vigilancia aérea y cámaras de alto alcance; el que tengamos una capacidad de respuesta táctica conjunta entre las policías y las Fuerzas Armadas para responder cuando se detecta movimiento; el que tengamos registro biométrico en la frontera para que toda persona que ingresa quede identificada".

"Son medidas -resaltó- que no existían hasta hace poco tiempo atrás y que hoy día están o implementadas o haciéndose las compras para que se desarrollen".

Desde el Gobierno destacaron también la implementación de los puestos de observación fronteriza como también las mejoras en términos de infraestructura en los pasos fronterizos de Chacalluta y Colchane, medidas con las que se busca mitigar los impactos de la migración irregular y el crimen organizado que opera en la frontera norte.