Diez centros de estudios de diversas orientaciones políticas se unieron para elaborar una propuesta común para una nueva política migratoria en Chile. El documento, que será presentado este miércoles a los candidatos presidenciales, propone "desincentivos que aumentan el costo de migrar irregularmente", como "seguir fortaleciendo la protección en la frontera, cubrirla de la mejor manera posible", pero sin olvidar la necesidad de "dar vías regulares para que la gente pueda ingresar al país de manera legal cumpliendo los requisitos", según explicó el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti , a Lo Que Queda del Día.

El consenso entre los "think tanks" resalta que, si bien es fundamental resguardar la seguridad y perseguir al crimen organizado, la política migratoria no puede quedarse solo en las fronteras, por lo que también incluye medidas para fortalecer la integración de los migrantes en la sociedad chilena, mejorar la convivencia en los barrios y trabajar en la inclusión social y económica.

LEER ARTICULO COMPLETO