Empadronamiento biométrico será obligatorio para extranjeros que quieran regularizarse

La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario Manuel Monsalve y al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, anunció esta mañana -en el Palacio de La Moneda- la implementación de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería.

La iniciativa consta de 28 medidas en total, las cuales se van a implementar durante este año con el objetivo de controlar el flujo migratorio.

En la instancia, se anunció también que en los próximos días se ingresará un proyecto misceláneo para realizar modificaciones a la Ley de Migración.

La medida que más destaca dentro de esta política es el empadronamiento biométrico, que es un registro facial y dactilar de quienes hayan ingresado de manera irregular al país, y esos datos van a ser compartidos por las policías.

Desde La Moneda, lanzamiento Política Nacional de Migración y Extranjería para una migración segura, ordenada y regular. https://t.co/INsawQ3LK9 — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) July 6, 2023

"El empadronamiento no va a significar la regularización, pero nadie va a poder regularizarse si no está empadronado. No va a ser condición suficiente, pero sí va a ser condición necesaria. Lo que nos va a generar este proceso de empadronamiento es que aquellas personas que están en el territorio nacional, es que cada vez que tengan contacto con la autoridad, van a saber quiénes son, (que) hoy día no lo sabemos; vamos a saber su historial, que hoy no lo sabemos", afirmó la titular del Interior.

"Pero además nos va arrojar mucha información, nuestras evaluaciones decían que había 150 mil personas en situación irregular en el país, pero en el proceso de preinscripción para participar de este empadronamiento ya hay más de 180 mil (personas) que se han acercado", añadió.

Este proceso de empadronamiento comenzó el 16 de junio y se va a extender hasta el 6 de octubre. En esa línea, se implementarán 75 puntos de registros (10 de ellos móviles) para que quienes se encuentran de manera irregular en el país puedan registrarse y comenzar, por esta vía, a regularizar su situación.