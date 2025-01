Ministra Tohá llega a Colchane para profundizar estrategia de seguridad fronteriza

La ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó a la Región de Tarapacá este lunes donde sostendrá una agenda enfocada en la estrategia de seguridad fronteriza, por lo que realizará una gira de dos días a la localidad de Colchane.

Hoy, en Iquique, Tohá participó en la segunda sesión de la Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo del Corredor Bioceánico Vial (CBV), que busca conectar los oceános Atlántico y Pacífico mediante infraestructura vial y porturias, impulsando el comercio y la integración entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

El Corredor Bioceánico Vial busca crear una ruta comercial entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.



Este martes, en tanto, la jefa de gabinete llegará a Colchane, donde revisará la puesta en funcionamiento de un camión escáner del Servicio Nacional de Aduanas, que permite escanear todo tipo de contenedores o carga en camiones, buses y vehículos menores, pues cuenta con una unidad de rayos X, una sala de control y análisis, un generador que provee la energía eléctrica necesaria para la operación y un vehículo de base. Se trata de uno de los 2 camiones escáner adquiridos para esta región con recursos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Al respecto, la ministra afirmó que "va a significar un nuevo salto en el funcionamiento del paso fronterizo y una mayor capacidad de controlar, en este caso, las mercaderías para que no haya contrabando, no haya narco, no haya internación de armas, no se escondan personas entremedio de la mercadería. Este equipo de alta tecnología va a ser una ayuda muy importante en ese sentido".

Además, la jefa de gabinete se reunirá en Colchane con autoridades locales y representantes de Carabineros, la PDI y el Ejército de Chile, para continuar la preparación del protocolo de los acuerdos de cooperación migratoria suscritos en diciembre con Bolivia, especialmente en lo relativo a la reconducción de migrantes irregulares.

"En el mes de febrero se tiene que poner en práctica este acuerdo y nosotros tenemos que estar preparados y anticipar todos los detalles, la logística, las coordinaciones para que esto funcione correctamente", explicó.

El acuerdo permite el retorno de migrantes irregulares que ingresen a través de la frontera con Bolivia. Para ello, los funcionarios de Carabineros o el Ejército que encuentren a ciudadanos bolivianos o de terceros países dentro de la zona de 10 km. desde la frontera hacia el interior del territorio nacional, entregarán a estos migrantes a la PDI para luego ser derivados a la policía boliviana.