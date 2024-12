Oficialismo enfatiza importancia de regularización y oposición teme aumento de ilegales

La diputada Daniella Cicardini (PS) sostuvo en Cooperativa que el proceso de empadronamiento de migrantes se realiza por motivos de "seguridad" y desestimó un posible "efecto llamada" con la posible regularización.

En El Primer Café, la parlamentaria sostuvo que "son procesos fundamentalmente por razones de seguridad (...) quienes están cometiendo delitos jamás van a decidir ir a empadronarse. Entonces, yo creo que es importante que podamos entender que cuando el gobierno hace estos procesos, que probablemente se pueden haber hecho comunicacionalmente mucho mejor, pero en ningún caso esto va a avanzar a este efecto llamado o al tipo 'Cucutazo' que se hizo en el gobierno de Piñera".

"El gobierno de Piñera regularizó a 131 mil personas aproximadamente, y esto sí incluía a personas con ingreso irregular", recordó.

Por su parte, la exministra Alejandra Krauss (DC) aseveró que "se generó un trastorno el día lunes, bastante complejo, que probablemente se pudo haber previsto, pero no nos quedemos con esa figura. Yo tengo la impresión de que el tema migratorio genera otras pasiones, que no nos permiten abordarlo de forma razonable".

"Debemos abordar un tema de política migratoria acotada, hagámonos cargo de que la situación migratoria de nuestro país no es de este último mes ni de este último año", añadió.

Oposición cuestiona proceso

Desde la oposición siguen los cuestionamientos al proceso y aseguran que puede dar señales negativas, las que podrían llevar a un aumento de la migración irregular.

El exdiputado Luis Pardo (RN) comentó que "las razones que da el subsecretario del Interior pueden ser muy atendibles y de hecho, cada cierto tiempo se realizan estos procesos de regularización. El problema aquí es que las señales que se emiten son desafortunadas, el gobierno debiera haber sido mucho más efectivo en la expulsión de migrantes ilegales, en las medidas de control de la frontera y partir al revés, partir regularizando, con lo que sabemos que ello representa para masas humanas que están realmente urgidas (...) se produce una señal que es muy negativa, no solo para el incremento de la inmigración ilegal, sino que también para la propia ciudadanía, que ve que este problema no está siendo debidamente gestionado".

"Puede tener mucha razón el subsecretario en muchos de los argumentos que esgrime, pero la forma en que se ejecutan estas cosas es equivocada y eso es lo que produce el rechazo y la crítica política", recalcó.

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) lamentó que "no hay una política de contención, no solamente en la frontera. Yo creo que aquí también se ha visto al Presidente Boric y al canciller poco activos internacionalmente en esta materia. La OEA ha dejado mucho que desear en esto, que no es solo un problema chileno, es un problema continental".

"No puedo estar en contra de algo que todavía no sé el texto final, pero en principio creo que tenemos un problema que tenemos que abordar, pero también tenemos que dar señales claras de hasta dónde y cuánto más vamos a seguir tolerando esto", sentenció.