Salida del cuerpo diplomático agudiza situación de venezolanos en Chile

Incertidumbre ha generado entre la comunidad venezolana que se encuentra en Chile la salida del personal diplomático, exigida por el gobierno de Nicolás Maduro en siete países de la región.

El embajador venezolano abandonó este lunes la sede diplomática, ubicada en la comuna de Provincia, dejando a cientos de compatriotas a la deriva, que esperan solicitudes de pasaportes y salvoconductos.

"Es una incertidumbre que tenemos todos los que estamos haciendo trámites y los que estamos acá en este país. Mucha gente que iba a viajar y para sacar el salvoconducto, no han podido hacer nada. Ahora no sabemos cómo va a quedar esa pobre gente que tenía viaje para mañana, pasado mañana", dijo a Cooperativa uno de los ciudadanos que esperan alguna respuesta en la calle Bustos 2021.

Asimismo, otra ciudadana llamada Jennifer dijo que "queremos estar con nuestras familias, de verdad, no es justo estar acá e irse preso por un documento, que exactamente lo pide Venezuela". La mujer tenía programado su viaje por un problema de salud, independiente de los resultados de los comicios, pero sigue esperando en las afueras de la embajada.

Al respecto, el experto en derecho internacional Edgar Fuentes, de la Universidad de Los Andes, advirtió que esta situación podría complicar más la crisis migratoria de la región.

"Si no cuento con esos documentos y no cuento con la agilidad de mi consulado en el otro país, lo que va a generar es un retraso, que no necesariamente es imputable a la persona, pero que tampoco puede ser sostenido por el país que esté recepcionando", apuntó.

De esa forma, aseveró que "eso va a generar que las situaciones migratorias puedan volverse en un punto de carácter irregular, generando un conflicto -por llamarlo de alguna manera- o una controversia de ámbito humanitario, como ya viene generándose con la inmigración irregular en todo el continente".

CONGRESO CON VISIONES DIVIDIDAS

En el Congreso hay una división de reacciones respecto a las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano.

Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, planteó que "es el momento de que Chile termine las relaciones con ese régimen dictatorial, porque -por la vía de los hechos- hoy las relaciones con Venezuela están rotas, porque así lo ha decidido el gobierno dictatorial de Maduro".

No obstante, el diputado Luis Cuello (PC) postuló que romper relaciones "es una medida que a mi juicio no resulta aceptable, creo que es sorpresiva. En definitiva, siempre todos los Estados deben colaborar y contribuir a establecer las mejores relaciones".

El presidente Nicolás Maduro, tras su cuestionado triunfo en las elecciones de este fin de semana, decidió retirar el personal diplomático en Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Chile.