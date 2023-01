Servicio Nacional de Migraciones se querellará por bus con 30 migrantes que llegó a la capital

El Servicio Nacional de Migraciones anunció la presentación de una querella por el hallazgo de un bus pirata que movilizaba a 30 extranjeros irregulares -entre ellos un menor de edad- en la Región Metropolitana el pasado 26 de enero.

El director de la entidad, Luis Eduardo Thayer, detalló que "como Servicio Nacional de Migraciones hemos iniciado los procesos de expulsión de estas personas. Al mismo tiempo, hemos hecho una denuncia al Ministerio Público en función de que se investiguen los posibles delitos de trata o tráfico de personas".

"Recordemos que el hecho que haya un menor de edad en estas condiciones agrava este eventual delito. No solo no es legal, sino que no es legítimo entrar hoy a nuestro país por vía irregular, por lo tanto vamos a poner todas las energías y todas nuestras fuerzas en evitar que esto ocurra y en administrar las sanciones que correspondan en aquellos casos en que esto ocurra", agregó.