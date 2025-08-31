Síguenos:
Tópicos: País | Población | Inmigrantes

Vuelo de expulsión: Gobierno deportó 65 extranjeros a Colombia y República Dominicana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Servicio Nacional de Migraciones detalló que 15 respondieron a órdenes judiciales y 50 a dictámenes de carácter administrativo.

 Gobierno de Chile (referencial)

Migraciones informó que 812 personas han sido deportadas en lo que va de este año.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) informó este domingo que, en conjunto con la PDI, se concretó un nuevo vuelo de expulsión de 65 personas extranjeras procedentes de Colombia y República Dominicana.

La repartición detalló que 50 expulsiones fueron de carácter administrativa, mientras que las 15 restantes son judiciales, puesto que estaban vinculadas a diversos delitos. Asimismo, destacó que este 2025 se han materializado un total 812 expulsiones.

"Materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigentes expulsiones tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros", indicó Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana.

"Estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los departamentos y secciones de Migraciones y Policía Internacional a lo largo de todo Chile, quienes son denunciados a la autoridad administrativa, para la aplicación de la sanción respectiva", agregó.

Por su parte, el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó que "ya son 21 los vuelos chárter que salen de nuestro país desde que asumió el Gobierno del presidente Gabriel Boric y casi 4 mil las expulsiones entre administrativas y judiciales que hemos materializado".

"Los cambios normativos impulsados por el Gobierno y las nuevas herramientas que tenemos para identificar, retener y expulsar, nos permitieron reactivar el volumen de expulsiones que la nueva ley de 2022 había prácticamente detenido", complementó.

