Ministro: La gran mayoría de los culpables de accidentes fatales son hombres

En la previa de las Fiestas Patrias, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, advirtió en Cooperativa que los hombres que conducen automóviles son los que tienden a causar los accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

La autoridad lo apuntó en base a una estadística reciente entregada por Carabineros: "Este fin de semana que pasó, hasta como las 23:00 horas (del domingo), 12 personas habían muerto entre viernes, sábado y domingo, que es el promedio diario", indicó en El Diario de Cooperativa.

Entre los fallecidos, había "ocho mujeres y cuatro hombres: los cuatro hombres eran conductores, las ocho mujeres eran peatonas o pasajeras, lo que te habla de que este es un fenómeno muy masculino, porque el que genera el siniestro es alguno de los conductores que están involucrados", aseveró.

"A veces -no siempre- hay irresponsabilidad del peatón, pero muchas veces hay responsabilidad también de los conductores. Entonces, hay que hablarles a los hombres", subrayó el secretario de Estado.

Muñoz precisó que en esta oportunidad, "el principal causante es el exceso de velocidad. A veces, las personas pueden tener también un poco de alcohol (en la sangre), pero el principal causante de los accidentes que hemos visto este fin de semana fue exceso de velocidad".

Por otra parte, "más o menos nueve de cada 10 chilenos vivimos en ciudades, y uno de cada 10 vive en espacios rurales; sin embargo, de las 12 personas que murieron, cuatro fueron en ciudades, y ocho fueron en espacios rurales. O sea, tenemos que poner concentración muy fuerte" en los caminos más pequeños o autopistas interurbanas.