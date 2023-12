Ataque en Vilcún: Gobierno descartó invocar la Ley Antiterrorista

Tras el ataque incendiario que dejó nueve máquinas destruidas este domingo en Vilcún, el delegado presidencial en la Región de La Araucanía, José Montalva, informó esta mañana que el Gobierno no invocará la Ley Antiterrorista, sino que, en este caso, se va a querellar por asociación criminal.

El anuncio se produjo durante un comité policial realizado este lunes, reunión que contó con la presencia la Delegación Presidencial de La Araucanía, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y Gendarmería.

"LA LEY ANTITERRORISTA NO ES SUFICIENTE"

Fue propio delegado Montalva quien señaló ayer que el atentado se trataba de un acto terrorista, sin embargo, este lunes afirmó que "nosotros lo hemos señalado en varias oportunidades, también lo ha señalado el Ministerio Público, que la Ley Antiterrorista no es suficiente para perseguir este tipo de delitos".

"Lo que necesitamos hacer es que las personas que están detrás de este delito sean puestos ante la Justicia y sean condenados, perseguidos y sancionados, y en eso vamos a trabajar. Y hoy, las herramientas que tenemos dentro del abanico jurídico que nos entrega nuestra legislación, la Ley Antiterrorista no se ve como una legislación eficiente", agregó el delegado.

"Sin embargo, yo he señalado que se va a interponer dentro de los delitos de la querella la asociación criminal, que nos permite no solamente que se investigue el hecho en particular, sino también la orgánica que está detrás de esto. Y es por eso que hemos señalado que se va a presentar un delito que es nuevo, que no estaba en el ordenamiento jurídico, que entró en vigencia en julio", argumentó.

Desde el mundo político han surgido críticas respecto a esta determinación del Ejecutivo.

Durante el ataque registrado en el Fundo Santa Teresa, ubicado en el sector de Quilaco de Vilcún, también se quemó una camioneta, una bodega y un trabajador fue amenazado.