Detonaciones, evacuaciones y escenas de temor en tres malls de Concepción

El centro comercial más grande de la región del Biobío, Mall Plaza El Trébol de Talcahuano, debió ser evacuado durante esta jornada debido a la alerta de un elemento sospechoso.

Luego del aviso, se inició un procedimiento policial a cargo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, quien finalmente descartó que el mencionado elemento se tratase de un artefacto explosivo.

AHORA| Se ordena la evacuación completa del Mall Plaza Trébol de Talcahuano -centro comercial más grande de la región del Biobío- luego que encapuchado dejara objetos sospechosos en tienda de envío de encomiendas @Cooperativa pic.twitter.com/fekp1gPztn — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 10, 2023

Posteriormente, se registraron al menos tres detonaciones de bombas de ruido en el patio de comidas del Mall Mirador del Biobío, ubicado en la costanera de Concepción.

AHORA| Tras múltiples detonaciones en el segundo piso del patio de comidas del Mall Mirador Biobío de Concepción, Carabineros ordena la evacuación total del recinto. En desarrollo @Cooperativa pic.twitter.com/yjHGmeDF3c — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 10, 2023

Asimismo y de manera paralela, ocurrieron cuatro detonaciones en el patio de comidas del Mall del Centro de Concepción, las cuales dejaron a siete personas heridas, por lo que también fue evacuado.

AHORA| También evacuan completamente el Mall del Centro de Concepción. Carabineros en el lugar. Primeros reportes dan cuenta de un fuerte olor, también se escucharon detonaciones. En desarrollo. @Cooperativa pic.twitter.com/2d4XWqI2te — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 10, 2023

Tras lo anterior, se registraron nuevas detonaciones en el patio de comidas del mencionado Mall El Trébol de Talcahuano, por lo que debió ser evacuado nuevamente.

AHORA| Nuevas detonaciones en el Mall Plaza Trébol de Talcahuano @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 10, 2023

"Llegando al lugar se encontraron siete personas lesionadas de carácter leve, las cuales no quisieron ser trasladadas por SAMU. Posterior a esto, se realizó una revisión secundaria por una eventual presencia de materiales peligrosos, lo cual fue descartado por la unidad especializada", informó Sebastián Muñoz, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción.

"Tengo información de que hay accidentes similares, pero si tienen alguna conexión uno con otro, de eso no podría referirme. Al parecer son bombas de ruido que no han generado emergencias secundarias", añadió el funcionario.

"Los guardias nos hicieron evacuar porque se sintieron explosiones, como balazos", comentó una de las testigos del hecho.

ALERTA EN HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN

En tanto, en el Hospital Regional de Concepción se activó una alerta debido a que un paciente manifestó que si no le daban una hora, pondría una bomba. El hecho provocó que se llevara a cabo el protocolo de seguridad del establecimiento, por lo que Carabineros se trasladó hasta allá y realizó una minuciosa inspección.

El subteniente Eduardo Cádiz, de la Primera Comisaría de Concepción, informó que "recibimos un llamado por un artefacto sospechoso en el Hospital Regional. De momento, se revisó por parte de personal GOPE y guardias de seguridad todos los pisos y no se encontró ningún artefacto, así que estaría la situación controlada, perfectamente normal".

"No se evacuó el lugar, ya que primero hay que revisar si es positiva la presencia del artefacto sospechoso, por ende, no se evacuó al hospital y no hay señal de que haya ingresado algo de esa índole", añadió el oficial.

Por su parte, el director del hospital, Claudio Baeza, sostuvo que "efectivamente se activó el protocolo por una persona que había acudido al establecimiento manifestó una alerta de bomba. Se activó el protocolo con la seguridad interna del establecimiento y posterior coordinación con Carabineros, quien vino, realizó una revisión y no encontró ningún elemento extraño".

"(Carabineros) hizo una revisión completa del piso del centro de atención ambulatoria y se levantó la alerta. Creo que aquí es importante para la tranquilidad que se activó el protocolo muy rápido y muy expedita, la coordinación con Carabineros, y, en el menor tiempo posible pudimos hacer la evaluación del edificio completo", agregó Baeza.