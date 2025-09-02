Carabineros abatieron a sujeto que atropelló a funcionario en Estación Central

Carabineros dio muerte a un sujeto que atropelló a un funcionario policial al intentar huir de una fiscalización durante la tarde de este martes en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió en la calle Palena, donde el sujeto ignoró las instrucciones del personal policial, lo que llevó a que recibiera dos impactos en la zona torácica.

Como explicó el coronel Claudio Pavez, "una patrulla de Carabineros motorizada que efectuaba diversos controles vehiculares y de personas aquí en las inmediaciones somete a control a una camioneta, el sujeto huye de la acción policial y por ende se efectúa un seguimiento controlado por un par de metros".

"Carabineros le solicita al conductor que detenga su marcha, hace caso omiso, el conductor atropella a uno de los funcionarios policiales y es en ese momento que el funcionario hace uso de su arma de fuego en dos ocasiones, amparado bajo la Ley de Legítima Defensa, lamentablemente falleciendo el conductor con una lesión grave en la región del tórax", detalló.

El fiscal Óscar Bermúdez relató que "no habrían armas en el vehículo, sí portaba el fallecido droga del tipo tusi, alrededor de unos 25 gramos en envoltorios nylon que mantenía en un banano que portaba".

Sobre el estado del funcionario atropellado, el persecutor dijo que "se encuentra en el Hospital de Carabineros constatando lesiones. No sabemos el carácter de las lesiones en este momento, pero está fuera de riesgo vital".

Aunque no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, se confirmó que tiene un amplio prontuario policial con delitos como infracción a la Ley de Drogas y robo a lugar no habitado.