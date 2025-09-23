Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Carabineros balearon a sujetos que intentaron atropellarlos durante fiscalización en Peñalolén

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Eran tres individuos y dos de ellos resultaron heridos.

Todos lograron ser detenidos.

Carabineros balearon a sujetos que intentaron atropellarlos durante fiscalización en Peñalolén
 Archivo

Uno de los capturados tenía una orden de detención vigente.

Tres sujetos intentaron atropellar a uniformados de Carabineros a fin de evadir una fiscalización, pero no lo lograron porque los policías usaron su arma de servicio, hiriendo a dos de los individuos y capturándolos a todos. 

El hecho ocurrió en la comuna capitalina de Peñalolén -en la esquina de la calle Antipirén con Camino al Sol-, donde los funcionarios interceptaron el vehículo de los aprehendidos.

Sin embargo, no quisieron detenerse e intentaron arrollar a uno de los uniformados, quienes "usaron su arma de fuego. Producto de ello, las tres personas son detenidas y dos de ellas tienen lesiones balísticas", dijo el mayor Nicolás Sepúlveda, de la Comisaría N°43 de Peñalolén.

Los heridos "fueron derivados a un centro asistencial para su atención y, posteriormente, fueron trasladados a la unidad policial para su control de detención", agregó.

Uno de los aprehendidos tenía una orden de detención vigente.

