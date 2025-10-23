Este jueves se realiza el funeral de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que falleció el lunes en la comuna capitalina de Recoleta luego de que delincuentes que escapaban tras un robo impactaran el furgón escolar que lo transportaba.

La comitiva pasó esta mañana por la Escuela Rafael Sanhueza Lizardi, donde estudiaba el pequeño, como un último homenaje antes de dirigirse al Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba.

LEER ARTICULO COMPLETO