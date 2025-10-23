El último adiós al niño fallecido en choque causado por delincuentes
Publicado:
Fotos Destacadas
Dos fallecidos dejó accidente entre un bus y un camión en Ovalle
La persecución por equipos abrió la participación de Chile en el Mundial de Peñalolén
Emotiva velatón en colegio de niño que murió en accidente causado por delincuentes
Fotos Recientes
El último adiós al niño fallecido en choque causado por delincuentes
Furgón escolar chocó en Conchalí: Al menos cinco niños heridos
Los Raptors tuvieron un estreno triunfal en la NBA ante los Hawks
Este jueves se realiza el funeral de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que falleció el lunes en la comuna capitalina de Recoleta luego de que delincuentes que escapaban tras un robo impactaran el furgón escolar que lo transportaba.
La comitiva pasó esta mañana por la Escuela Rafael Sanhueza Lizardi, donde estudiaba el pequeño, como un último homenaje antes de dirigirse al Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados