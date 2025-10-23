Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago15.2°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El último adiós al niño fallecido en choque causado por delincuentes

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este jueves se realiza el funeral de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que falleció el lunes en la comuna capitalina de Recoleta luego de que delincuentes que escapaban tras un robo impactaran el furgón escolar que lo transportaba.

La comitiva pasó esta mañana por la Escuela Rafael Sanhueza Lizardi, donde estudiaba el pequeño, como un último homenaje antes de dirigirse al Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados