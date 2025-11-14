Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.2°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Denuncian vandalización del memorial de Daniel Zamudio

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció la vandalización del Memorial por la Diversidad Daniel Zamudio Vera, ubicado en el cementerio General.

La organización aseguró que el responsable se trata del colectivo denominado Mada Dignidad, que "durante todo este año ha instalado carteles sobre el Memorial utilizando pegamentos que provocaron daños irreparables en su estructura".

El hecho fue denunciado por el Cementerio General ante Carabineros, y junto al Movilh evalúan acciones legales contra los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados