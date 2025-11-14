El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció la vandalización del Memorial por la Diversidad Daniel Zamudio Vera, ubicado en el cementerio General.

La organización aseguró que el responsable se trata del colectivo denominado Mada Dignidad, que "durante todo este año ha instalado carteles sobre el Memorial utilizando pegamentos que provocaron daños irreparables en su estructura".

El hecho fue denunciado por el Cementerio General ante Carabineros, y junto al Movilh evalúan acciones legales contra los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO