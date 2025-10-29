El velorio de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras 22 días desaparecida, se desarrollaba de manera tranquila en la comuna de San Bernardo hasta que un incidente externo generó momentos de tensión. Mientras se realizaba la cobertura de Cooperativa en la vía pública, un vehículo pasó a alta velocidad por el lugar y se escucharon gritos pidiendo la presencia de Carabineros, lo que obligó a los equipos de prensa a ponerse a resguardo ante la confusa situación.

A pesar del susto inicial, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, se acercó para aclarar que el hecho no tenía ninguna relación con el funeral: "El problema que pasa aquí no tiene nada que ver con el velorio de mi hermana ni con mi familia, para que estén tranquilos", señaló. Vecinos y familiares habían convivido previamente con total calma.

En medio del velorio, la joven también se refirió a la investigación del secuestro con homicidio que mantiene a tres adultos en prisión preventiva y a una adolescente con internación provisoria. La hermana de la víctima expresó su determinación de luchar por penas máximas: "Yo voy a seguir trabajando para que las personas que faltan y las que están privadas de libertad no puedan salir nunca más, que tengan cadena perpetua, que es lo que se merecen (...) Mi familia teme, pero yo no les tengo miedo, porque, si a mí me pasa algo, yo voy a morir tranquila porque luché por mi hermana", expresó.

