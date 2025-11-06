Cayó sospechoso de asesinato en discoteque clandestina donde se presentaría el "Tío René"

La PDI detuvo a un hombre chileno de 41 años en el aeropuerto Carriel Sur, en Talcahuano (Región del Biobío), por su presunta responsabilidad en asesinar a disparos a un joven de 19 al interior de una discoteca clandestina en Concepción.

El hecho ocurrió el sábado 1 de noviembre, cuando en el local "Museum", ubicado en la esquina de las calles Prat con Bulnes, iba a presentarse el artista e influencer chileno René Puente, popularmente conocido como "Tío René".

AHORA| PDI confirma la detención del presunto autor material del homicidio a disparos de un joven de 19 años la mañana del sábado en el after party Museum de Concepción @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 6, 2025

En ese contexto, mientras Puente ingresaba al recinto, el sujeto -al que lo habían echado minutos antes- aprovechó de volver y efectuó los disparos, llegando uno de ellos a la cabeza de la joven víctima y asesinándola en el acto.

El sospechoso fue capturado esta jornada por la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción en el referido aeropuerto, justo antes de que se subiera a un avión.

El fiscal ECOH Felipe Calabrano señaló que "gracias al trabajo exhaustivo en el sitio del suceso, se logró establecer la identidad de la persona que cometió el homicidio, que -además- tiene condenas previas y un prontuario policial considerable".

El persecutor aclaró que Puente no tiene relación con el homicidio, aunque su mánager y también influencer popularmente conocido como "Dr. Maki Gero" también fue herido de bala, lo que después constató de forma "independiente".

El recinto clandestino donde ocurrieron los hechos es conocido por extender las fiestas más de lo legalmente permitido, ya que por más de 15 años suele operar entre las 04:00 y las 10:00 horas, pese a distintas órdenes de clausura en su contra.