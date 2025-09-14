Continúa búsqueda de adolescente desaparecido en playa Las Torpederas
La Armada continúa el operativo de búsqueda de adolescente que desapareció este sábado mientras nadaba en playa Las Torpederas, en la comuna de Valparaíso.
De acuerdo a la Capitanía de Puerto, el menor, de 17 años, se encontraba con un grupo de amigos lanzándose piqueros cuando fue arrastrado por la marejada que afecta a la zona central del país, sin poder salir del mar.
La autoridad marítima de Valparaíso desplegó medios aéreos, marítimos y terrestres este domingo para dar con el adolescente.
