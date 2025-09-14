La Armada continúa el operativo de búsqueda de adolescente que desapareció este sábado mientras nadaba en playa Las Torpederas, en la comuna de Valparaíso.

De acuerdo a la Capitanía de Puerto, el menor, de 17 años, se encontraba con un grupo de amigos lanzándose piqueros cuando fue arrastrado por la marejada que afecta a la zona central del país, sin poder salir del mar.

La autoridad marítima de Valparaíso desplegó medios aéreos, marítimos y terrestres este domingo para dar con el adolescente.

