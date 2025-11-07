Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, advirtió este viernes que su comuna está "a nada de tener niños baleados" debido a una "guerra" desatada entre dos bandas narcotraficantes en la población Sara Gajardo, una situación inédita durante sus nueve años de administración.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exvocero de Jeannette Jara aseguró que los grupos criminales cuentan con "alto poder de fuego" y se han amenazado mutuamente con asesinar a sus miembros.

"Son nuestros vecinos que de verdad la están pasando mal, están con miedo de salir de sus casas, estamos a nada de tener niños baleados, y no estoy dispuesto a tener que estar dando explicaciones (posteriormente) sobre eso", manifestó.

El jefe comunal explicó que -ante la falta de soluciones desde el Gobierno- recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago y la Contraloría General de la República "buscando que otros órganos del Estado logren intervenir en esta situación que, en nueve años de gestión como alcalde, no había tenido algo de este nivel de gravedad".

