Barrio Meiggs: Carabinero dateaba a la mafia china a cambio de dinero

La Fiscalía y la PDI entregaron nuevos detalles sobre la "Operación Muralla Oriental", que permitió desarticular una banda criminal de origen chino que operaba en el Barrio Meiggs y que tenía por colaborador a un carabinero activo, quien actuaba como informante.

El persecutor Alfredo Cerri, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló que el detenido es un cabo de la Segunda Comisaría de Santiago: "La función que realizaba (el policía), en términos generales, era entregar la información de procedimientos que se iban a ejecutar en los diferentes locales comerciales, y por eso recibía una remuneración".

Esta información privilegiada era crucial para la mafia, que utilizaba malls chinos y restaurantes como fachada para encubrir actividades ilícitas, incluyendo el comercio sexual y el tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo fueron detenidas 30 personas -27 de origen chino-, y se incautaron más de 600 millones de pesos en efectivo.

Dieciocho de ellos serán formalizados por los delitos como asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, extorsión, cohecho, homicidio y secuestro.

⭕PUNTO DE PRENSA| Operación “Muralla Oriental”

La investigación logró desbaratar a una organización -integrada por ciudadanos chinos y chilenos- que operaba en la Región Metropolitana, principalmente en el Barrio Meiggs, donde desarrollaban diversos ilícitos.

Durante el… pic.twitter.com/snl3xzXp5m — PDI Chile (@PDI_CHILE) December 4, 2025

Cordero se refiere al modo de operar de la banda

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó el resultado del operativo y explicó que este tipo de organizaciones "ocupan nuestro sistema económico formal para poder llevar a cabo su lavado de dinero".

"No solo constituyen sociedades, no solo acceden a los beneficios de constituir empresas expeditamente en nuestro país, sino que además acceden a los mecanismos de medios de pago que el país ha ido expandiendo en sus mecanismos de competencia", explicó el extitular de Justicia.