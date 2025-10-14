Ovalle: Condenan por secuestro y asociación criminal a ocho miembros del Tren de Aragua

El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle dictó veredicto condenatorio en contra de ocho miembros del Tren de Aragua juzgados por delitos de secuestro extorsivo, robo con intimidación y asociación ilícita criminal; y programó la lectura de sentencias para el jueves 30 de octubre.

Este caso desató un escándalo en junio del 2024, cuando, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza de garantía Daniella Pinto liberó bajo fianza a cinco imputados que se encontraban en prisión preventiva, lo que permitió que dos de ellos huyeran de Chile.

Actualmente, sólo uno permanece prófugo, ya que Ender Alexis Rojas Montana murió en Colombia, al lanzarse de un sexto piso para huir de la policía.