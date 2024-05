Delincuente sexual Agustín O'Ryan fingía ser su hermano gemelo en Argentina

La fiscal jefa de Constitución, Carmen Gloria Manríquez, experta en investigación de delitos sexuales, detalló a Cooperativa los pasos que siguió el Ministerio Público para dar con el paradero de Agustín Felipe O'Ryan, quien se encontraba prófugo en Argentina desde 2022 tras ser condenado por abuso sexual de menores en Curicó.

O'Ryan fue detenido el martes en la ciudad de Córdoba tras ser identificado a través de huellas dactilares, debido a que tiene un hermano gemelo. Luego de su arresto, la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, lo llamó "el chacal chileno".

El chacal chileno, Agustín Oryan, se fugó de su país cuando fue condenado por violación y abuso contra menores, hace un año y medio. PFA le puso fin a la búsqueda: lo atrapó en Córdoba.



Será expulsado a Chile para que se haga Justicia.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la persecutora del Maule relató que este procedimiento judicial "causó mucha importancia en Curicó, porque se trataba de dos hermanos que habían sido funados por niñas que habían contado que ellos abusaron sexualmente de ellas, pero que ellas no se encontraban en condiciones emocionales como para para poder denunciarlos. Es en ese contexto que ocurren estos dos hechos".

"En ese momento, la Fiscalia solicitó la orden de detención, se dio lugar a ella, y luego el sujeto quedó en prision preventiva. Pero la Corte (de Apelaciones) la revocó por ser una persona que tenía una irreprochable conducta anterior, y había una discusion técnica respecto al abuso sexual agravado", agregó la persecutora.

"Luego, estuvimos un mes en juicio, declararon 50 personas por lo bajo, y, cuando fue la audiencia de veredicto, lo declararon culpable y la Fiscalía nuevamente solicitó la modificación de la cautelar por el peligro fulminante que existía, pero el tribunal no coindició con los parámetros de Fiscalía y no vio lugar", complementó la Fiscal.

En ese sentido, la persecutora aseguró que, durante los tiempos de pandemia, "casi todas las audiencias de lectura de fallo se hacían por Zoom, y el imputado Agustín O'Ryan tenía defensa en Santiago, entonces se autorizó y se hizo la lectura de sentencia para saber el quantum de la pena, y ahí se le condenó a 7 años".

No obstante, la fiscal Manríquez explicó que "nos pudimos dar cuenta que había algo extraño porque el marco de la imagen de Agustín O'Ryan era muy estrecho, solo se le veía la cara y no se podía ver hacia atrás y en otras veces que tuvimos audiencia se podía observar que estaba en un lugar bastante amplio. La Fiscalia pidió la prisión preventiva, nos dan lugar inmediatamente y nosotros ya teníamos una unidad policial afuera de la casa lista para que, cuando se diera la instrucción de orden detención, se procediera a ello".

"Los funcionarios policiales ingresaron al domicilio, pero el imputado ya había huido, no podemos saber si había huido días antes o esa misma mañana. También tratamos de verificar la IP a la cual se había conectado él, y era una IP de un montón de domicilios pero dentro de Chile, entonces no pudimos establecer específicamente a qué casa correspondía ese ip, pero era en Chile", relató la funcionaria.

LA DETENCIÓN DEL CONDENADO EN ARGENTINA

La fiscal Manríquez también abordó la detención de Agustín O'Ryen en el país vecino y detalló que "no era la primera vez que estábamos tratando de encontrarlo, él se movía constantemente, y habíamos tenido otros intentos fallidos de poder ubicarlo".

"Pero en esta oportunidad, existían antecedentes que establecieron que se encontraba en las inmediaciones del sector, (en Córdoba), entonces , teniendo esa información, y como él tenía un hermano gemelo, se procedió a establecer que era Agustín O'Ryan Seller porque él se hacía llamar "Joaquín", y andaba con la cédula de su hermano", señaló la funcionaria.

"Se procedió a establecer que efectivamente era el condenado y pasó a una audiencia de control de detención en Argentina, en Córdoba, y ahora está en un centro penitenciario de esa ciudad, en espera de proceso de extradición", agregó Manríquez.

Respecto al proceso de extradición, la persecutora sostuvo que "hoy, en el Juzgado de Garantía de Curicó, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado una vez que logremos que ingrese a Chile y además que se elevarán los antecedentes ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca para iniciar todo el proceso de extradición: se solicita ante el juez de garantía, va a la Corte de Apelaciones y luego es un trámite administrativo que ve la Cancillería, y para esto tenemos 60 días".

Consultada sobre un posible agravamiento de la pena de O'Ryan tras huir a Argentina, la fiscal aclaró que "en Chile no es un delito ser prófugo, el huir del cumplimiento de una condena no intensifica la pena, no es una circunstancia agravante. Él ya tiene una pena de 7 años, y no puede ser incrementada por el hecho de que se haya fugado, penalmente no implica ninguna circunstancia".

El sentenciado, de 21 años, ya había sido absuelto por un tercer delito de índole sexual, donde no se logró acreditar su participación y la víctima no asistió a declarar.