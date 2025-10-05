Empresarios y un médico entre los detenidos: Cayó red de explotación sexual infantil en Rancagua

Una red de explotación sexual infantil quedó al descubierto en Rancagua tras una denuncia presentada en junio pasado por la directora de una residencia que acoge a menores.

El caso, calificado como de "grave vulneración de derechos", derivó en la detención de siete personas, entre ellas un médico cirujano, dos empresarios y un trabajador de Codelco, quienes quedaron en prisión preventiva tras su formalización.

De acuerdo con la investigación, una mujer era la encargada de reclutar a las víctimas -tres adolescentes menores de 18 años hasta ahora identificadas- a quienes ofrecía alojamiento para luego obligarlas a prestar servicios sexuales.

"No estamos hablando de prostitución, sino de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", recalcó el fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses.

El persecutor detalló que los abusos se repitieron durante todo el primer semestre de 2025 y que los encuentros se concretaban en domicilios particulares, parcelas e incluso moteles de la comuna. "Estamos hablando directamente de un delito de explotación que vulnera gravemente a estas niñas", enfatizó.

La mujer sindicada como reclutadora fue detenida por el secuestro de una de las víctimas y formalizada en una audiencia realizada en Santiago. Por ello, el fiscal Meneses anunció que solicitará la incompetencia del tribunal capitalino para que la causa sea investigada en Rancagua.

La abogada defensora de dos de los imputados, Pamela Urquhart, sostuvo que "no se da ninguno de los supuestos del artículo 140 del Código Penal" que permitan atribuir participación a sus representados, planteando una teoría alternativa de los hechos.

La carpeta investigativa -a cargo del OS9 de Carabineros de Santiago- consta de más de 500 páginas, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para identificar a posibles nuevas víctimas.