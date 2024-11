Eyzaguirre: La oposición no quiere sacar el caso Monsalve de La Moneda

En El Primer Café de Cooperativa, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) sostuvo que la oposición se negará a desligar el caso de violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve (expulsado del PS) del Gobierno del Presidente Boric.

"La oposición no va a querer sacarlo de La Moneda: el Gobierno debiera excusarse por la lenta reacción que tuvo inicialmente; no estuvo bien, no estuvo a la altura, aunque es explicable por el estupor que te crea una cuestión de esta entidad, si bien no justificable", argumentó el oficialista.

Fuera de una eventual rectificación, opinó que "el por qué esto sigue en lo diario y en la agenda es evidente. Políticamente, tal como ocurrió con el caso Caval, y con algunos problemas que le pasaron al ex-Presidente Piñera, en un sistema donde estamos en una guerra de guerrillas tribal, no van a soltar el hueso hasta que no dé jugo, como se dice".

"Creo que hay que tener calma, dejar que las instituciones funcionen. Como se ha dicho, nadie está más allá de la ley, el exsubsecretario está preso, y este es un caso individual. Se reaccionó mal y tarde, pero es un caso individual, no hay una condescendencia con los violadores ni nada por el estilo", relevó Eyzaguirre.

En cuanto a la arista por obstrucción de la investigación, reafirmó que "no me cabe la menor duda de que Monsalve aprovechó su cargo para pasar colado, y por eso está preso y se le juzgará al respecto, pero es un caso individual: no hubo una política en ese sentido. El problema político es la demora del Gobierno, punto".

UDI: El Gobierno debe asumir que hizo todo mal

A su turno, el abogado Máximo Pavez, uno de los vicepresidentes de la UDI, observó que más allá de las contradicciones entre las vocerías del gabinete, "cada día se saben más antecedentes que dan cuenta de que más personas sabían (del caso) en el Ministerio del Interior".

Para el opositor, esto "da cuenta de que el Gobierno tiene el problema instalado en La Moneda, porque hubo una operación fallida de hacer que esto se supiera después, que involucra -y lo digo responsablemente- a la ministra del Interior (Carolina Tohá) y por omisión, al Presidente de la República".

"¿Cómo hace el Gobierno para sacudirse de eso? Asumiendo responsabilidades políticas, que el Presidente cambie a la ministra del Interior (...), en mi opinión, el Gobierno tiene que decir: 'Señores, nos equivocamos, lo hicimos todo mal; se va la Secom (Secretaría de Comunicaciones), se va el Ministerio del Interior, y empezamos una nueva etapa y la investigación sigue en tribunales'", planteó Pavez.

Sin embargo, aseguró que "el Presidente tiene que tomar una decisión pero no la va a tomar, porque sostiene que un cambio de gabinete es darnos en el gusto a nosotros, y seguimos como estamos: el problema en el corazón de La Moneda".