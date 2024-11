Manuel Monsalve fue formalizado por violación y abuso sexual

Este viernes, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (ex-Partido Socialista) fue formalizado por dos delitos sexuales -violación y abuso consumados-, tras ser detenido ayer por la Policía de Investigaciones (PDI).

Efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana acudieron el jueves al condominio donde actualmente reside la exautoridad -en la comuna de Viña del Mar (Región de Valparaíso)-, lo subieron a un vehículo y lo ingresaron esposado al cuartel correspondiente, ubicado en la comuna capitalina de Ñuñoa, donde pasó la noche en un calabozo.

La orden de detención fue emanada por la jueza Isabel Correa, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud del Ministerio Público, tras las denuncias interpuestas por la víctima, una exasesora de la Subsecretaría del Interior.

Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido el 22 de septiembre pasado en un restaurante y un hotel del centro de Santiago, en donde Monsalve y la víctima cenaron y bebieron alcohol.

Al comienzo de la audiencia, el juez Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, permitió que la sesión sea pública hasta el término de la formalización, mientras que el resto será "totalmente reservada".

"Todo lo demás será a puertas cerradas", ordenó el magistrado.

Primer cargo: violación

"Respecto de cada uno de los hechos que se darán a conocer a continuación, debe considerarse que el imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides, al momento de los hechos, era una alta autoridad pública, toda vez que ejercía el cargo de subsecretario del Interior (...), cargo que ejerció hasta el 17 de octubre del 2024, por haberse aceptado su renuncia", indicó el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien lidera las indagatorias, al concretar la formalización.

Agregó que "dado que la víctima, mayor de edad, de iniciales C.B.L.P., al momento de los hecho realizaba labores de asesoría en el gabinete del subsecretario de la Subsecretaría del Interior, según consta el Convenio a Honorarios, a suma alzada el 1 de enero del 2024, el imputado se desempeñaba entonces como superior jerárquico de ella".

Aclarado este punto, Armendáriz describió el primer cargo imputado a Monsalve: el delito de violación en grado consumado.

"Hecho número 1: el día 22 de septiembre del 2024, aproximadamente a las 18:00 horas, el imputado, Manuel Zacarías Monsalve Benavides, se reunió con la víctima, iniciales ya señaladas, con quienes concurrieron al restaurante Ají Seco Místico, ubicado en calle Enrique Mac-Iver, en número 366, en la comuna de Santiago, lugar en que consumieron alimentos y alcohol", relató el fiscal.

Añadió que "horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el imputado al interior de la habitación número 719 del Hotel Panamericano, ubicado en Pasaje Rosa Rodríguez, número 1314, en la comuna de Santiago, que correspondía a su lugar de residencia, donde en horas indeterminadas de la madrugada del día 23 de septiembre el imputado Monsalve Benavides accedió carnalmente (...) Ésta se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse al producto de la alta ingesta de alcohol".

"Se trata de un delito de violación de mayor de edad (...) con una participación en calidad auto (...), en grado de desarrollo consumado", señaló.

Segundo cargo: abuso sexual

A renglón seguido, el fiscal prosiguó con la segunda imputación, abuso sexual consumado: "El 23 de septiembre del 2024, en horas indeterminadas de la mañana, en el interior de la misma habitación número 719 del Hotel Panamericano (...), la víctima, de iniciales ya señaladas, despertó en la cama de tal habitación, desnuda en la mitad inferior de su cuerpo, vestida solo con un chaleco sin mangas, mareada y con fuerte dolor en su vagina y cabeza, desorientada en tiempo y espacio, sin poder recordar lo sucedido en las horas previas, notando manchas de vómito y sangre tanto en ella como en las sábanas de la cama, dándose cuenta que a su lado yacía acostado, también desnudo, el imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides".

El entonces subsecretario "se acercó a la víctima y, valiéndose el estado de estupefacción y confusión en que se encontraba, producto de la fuerte impresión que le causó despertar en estas circunstancias, y sin mediar consentimiento alguno, realizó actos de significación y de relevancia sexual en contra de ésta", mientras la víctima estaba incapacitada para oponerse, atendido el señalado estado de estupefacción y confusión en que se encontraba", narró Armendáriz.

"Calificación jurídica, participación y grado de desarrollo: delito de abuso sexual de mayor de 14 años (...) Participación en calidad de autor (...) y grado de desarrollo consumado", concluyó el persecutor, tras lo cual el juez ordenó un receso, la salida de la prensa de la sala y el fin de la transmisión del canal del Poder Judicial, para continuar la audiencia a puertas cerradas.

Defensa: "No hemos tenido acceso a ningún antecedente relevante"

Al inicio de la audiencia, Cristián Arias, uno de los abogados del exsubsecretario, dijo ante el magistrado que la defensa enfrentó "desde que se inició esta investigación, prácticamente 28 o 30 días, una investigación declarada secreta. Debimos recurrir a cautela de garantías para que se nos entregase el antecedente de la investigación y eso no ocurrió. No ha ocurrido sino hasta menos de 24 horas antes de esta audiencia que se convocó para hoy".

"No hemos tenido acceso, en verdad, a ningún antecedente relevante de la investigación. Ninguno. Ni siquiera antecedentes que, de acuerdo al Código Procesal Penal, no pueden ser secretos. Por ejemplo, las diligencias en que el señor Monsalve ha participado o ha tenido derecho a participar", afirmó el letrado.

"No tenemos acceso a los videos y cámaras que, de acuerdo a la información de prensa, que tiene más información que la defensa, serían cientos o 200 cámaras y videos que el Ministerio Público ha analizado, seleccionado y buscado los que le parecen más adecuados, me imagino, pero ni siquiera tenemos eso. No hemos visto ningún video, por lo tanto, no tenemos acceso a las nubes", añadió.

Pedirán prisión preventiva

A su llegada al tribunal esta mañana, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, confirmó que pedirá la prisión preventiva en contra del exsubsecretario.

"La carpeta investigativa sólo fue liberada ayer; hay muchas declaraciones y bastantes informes periciales también, de los cuales se va a dar noticia probablemente ahora por parte del fiscal", indicó la jurista.

Asimismo, advirtió que el tratamiento psiquiátrico de la víctima es pagado por ella misma, con algunos aportes de su representante legal.

Ante la posible prisión preventiva, la abogada María Inés Horvitz -representante de Monsalve- afirmó que lo más importante es resguardar al exsubsecretario porque "tememos por su seguridad personal".

Últimos antecedentes

La denunciante dijo a la Fiscalía que no estaba consciente cuando llegó al hotel y que tampoco consintió ningún tipo de relación sexual con el ahora imputado, según publicó La Tercera, que tuvo acceso a la extensa declaración de la mujer.

El exsubsecretario, que ese día iba sin escolta, intentó -en tres oportunidades- comunicarse con la víctima el 25 de septiembre. "El silencio y la indiferencia es una forma de menosprecio, de ofensa", le aseguró Monsalve en el último de los mensajes que le envió por WhatsApp, de acuerdo con el rotativo.

El otrora diputado también está siendo investigado por una eventual infracción a la Ley de Inteligencia, ya que habría ordenado a agentes de la PDI la revisión de las cámaras de seguridad del hotel días antes de que se presentara la denuncia.

La abogada de la víctima sostuvo minutos antes que hoy sólo será formalizado por los delitos de violación y violación por sorpresa, ya que el tipo penal para imputar vulneraciones de inteligencia es algo que no tendría precedentes, y por lo tanto, requiere más tiempo.

El arresto de Monsalve tuvo lugar horas después de que el padre de la denunciante expresara en una entrevista en CHV Noticias su inquietud por la dilación en la imputación formal, y dijera temer la influencia que aún podría tener en las entrañas del Ministerio de Interior.

Prisión preventiva, "bastante inevitable"

En conversación con Cooperativa, el director de la Clínica Jurídica de la U. Diego Portales, Cristián Riego, explicó en la víspera que "es bastante inevitable que se pida la prisión preventiva por lo que pasó hoy, sería muy raro que hubiese pedido una orden de detención, lo fueran a detener en Viña del Mar y que luego mañana lo dejen libre. No me parece que eso suceda, entonces lo más probable es que el fiscal pida la prisión preventiva".

En esta línea, precisó que esto "va a depender fundamentalmente de que el juez vea que el caso es sólido, que hay pruebas y de que considere que hay alguna justificación para dejarlo detenido, aunque en este caso suele ser más o menos automático por la gravedad de la pena, sobre todo si hay más de un delito porque el pronóstico de pena es alto".

En un escueto comentario en la red social X, el Presidente Gabriel Boric afirmó, tras la detención de Monsalve, que "en Chile nadie está por sobre la ley", mientras que el sucesor del subsecretario del Interior, Luis Cordero, enfatizó en una vocería que "existen antecedentes constitutivos de delitos".