PDI indaga caso de violación y almacenamiento de material pornográfico infantil

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI detuvo en Coyhaique a un ciudadano chileno, imputado por los delitos de violación de menor de 14 años y almacenamiento de material pornográfico infantil; y quien además tiene antecedentes policiales por porte de arma cortante y drogas.

Los detectives recibieron la denuncia el martes 18 de noviembre, y el comisario Fernando Álvarez detalló que fueron alertados por alguien que "compró un teléfono por Marketplace (de Facebook) y, a la revisión de este equipo, se percató de la presencia de un video que mostraba imágenes de connotación sexual entre un adulto y un NNA".

Por la gravedad del hecho, "de manera pronta y oportuna se realizaron diversas diligencias investigativas tales como declaraciones, empadronamiento, revisión del mismo equipo telefónico, lo que conllevó a llegar a un dato de un perfil de Facebook, el cual al revisarlo tenía una cuenta abierta, por lo que se pudo obtener información desde ese perfil, el que posteriormente fue cotejado en nuestras bases institucionales, logrando con esto la individualización del imputado", agregó el oficial.

Con la orden de la Fiscalía, la misma tarde "se detuvo al imputado por los delitos de almacenamiento de pornografía infantil y violación de menor de 14 años", diligencia en la que el imputado opuso resistencia, incluso agrediendo a un policía, por lo que también se le acusó por el delito flagrante de maltrato de obra.

"Se trata de un caso especialmente complejo que se inició debido a la venta de un teléfono celular entre particulares. La persona que lo adquiere, al revisar el teléfono, se da cuenta de que contiene archivos de pornografía infantil", complementó el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras.