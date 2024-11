¿Por qué Monsalve está bajo custodia de la PDI y no de Gendarmería?

Recluido en un calabozo del cuartel de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) en Ñuñoa se mantendrá hasta el próximo martes 19 de noviembre el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego del receso en su audiencia de formalización por los delitos de abuso sexual y violación.

Esta medida fue otorgada después de que la defensa afirmara haber accedido a la carpeta investigativa con poca antelación.

Una situación que ha generado polémica es que el ex jefe de las policías permanezca en un recinto de la PDI y no bajo custodia de Gendarmería.

Consultada al respecto, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, señaló que "esta es una decisión que adoptó el juez de garantía y me imagino que tiene que haber dado los fundamentos para ello, pero entiendo que se debe a que la audiencia de formalización no está completa, no está finalizada, y, por lo tanto, una vez que se finalice, se adoptarán las medidas pertinentes".

Mirosevic: "La defensa de Monsalve no puede ridiculizar ni reírse de los chilenos"

El diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, criticó este sábado los dichos de María Inés Horvitz, abogada e integrante de la defensa de Monsalve, durante el receso de su jornada de formalización ocurrida el viernes, en relación a la petición de que se le conceda al exsubsecretario arresto domiciliario "como la Cathy Barriga" para "ganarse algunas lucas, porque está arruinado".

El aspirante a suceder a Gabriel Boric manifestó "sorpresa e indignación" con las palabras de la otrora consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"La defensa de Manuel Monsalve no puede ridiculizar ni reírse de los chilenos de esa manera, tirando un chiste en una situación donde está siendo acusado de violación (...) Yo le haría un llamado a que reflexione; que no ridiculice una situación tan sensible como es la violación de una mujer", sostuvo el parlamentario.