UDI: Es injusto calificar políticamente lo que testificó Macaya a favor de su padre

En El Primer Café de Cooperativa, el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, calificó como "inaceptable" que el secretario ejecutivo del Frente Amplio (FA), Simón Ramírez, acusara a la derecha de "relativizar" el abuso sexual infantil a propósito del caso de Eduardo Macaya, padre del senador y extimonel gremialista Javier Macaya.

"Jamás ha habido una declaración de un dirigente de derecha relativizando el abuso contra los menores de edad. Por favor, ¿de qué estamos hablando?", dijo el dirigente opositor y abogado, que también reaccionó al reportaje de Meganoticias que publicó que el parlamentario, al declarar en calidad de testigo durante el proceso, cuestionó a una de las víctimas, algo que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), tachó de "un nuevo antecedente terrible".

"Se está insinuando", opinó Pavez, "que habría algún problema con que Javier Macaya Danús, ciudadano chileno, hijo de una persona que está siendo acusada en un juicio, no pueda actuar en su calidad de testigo. Si esa es la circunstancia, a mí lo que me están señalando es que un hijo no puede ser testigo en el caso de un padre o que un dirigente político no puede ser testigo en un juicio. Eso es inaceptable. Eso no es estrategia judicial y, si Javier concurrió como testigo, está en su derecho procesal".

Aseveró, en esa línea, que el cuestionamiento de Macaya hacia la víctima en el proceso "es imposible e injusto calificarlo políticamente, porque esa no es una declaración política; es una declaración para acreditar o desacreditar un hecho constitutivo de delito"; y sostuvo que Vallejo "lo que hace es emitir un juicio político a partir de la forma en que se testifica en juicio y creo que, como abogado y persona responsable, eso es inaceptable porque, si no, yo le pido a la vocera de Gobierno que se pronuncie respecto de todas las estrategias de defensa de todos los juicios que hay en Chile en materia delictual... Eso no puede ser".

"A mí me parece que se está cruzando un límite en el sentido común: Javier Macaya reconoció, se equivocó, todos entendemos que él hizo bien en (admitir) que se equivocó (en sus declaraciones públicas sobre el tema), renunció a la presidencia del partido, pero empezar a sostener que aquí hay una falta de compromiso político, que es lo pretende la izquierda, intentando convencer a la ciudadanía, a mucha gente, que nosotros tenemos una debilidad ética en materia del tema menor de edad y eso es inaceptable y falso", concluyó.