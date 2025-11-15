﻿Disparos en Metro Cumming: Presunto tirador quedó en prisión preventiva

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago envió a prisión preventiva al presunto responsable de un ataque a disparos ocurrido en la estación Cumming del Metro la mañana del pasado 9 de octubre, el que dejó a dos personas heridas de bala.

El sospechoso es un hombre de 27 años, quien fue capturado por la PDI ayer viernes, e imputado este sábado por los delitos de doble homicidio frustrado y porte ilegal de armas de fuego.

"El trabajo realizado por el ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios), en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, logró determinar y posicionar al autor de los disparos", señaló el fiscal Javier Rojas.

Sujeto en bicicleta disparó en contra de hombre en escaleras del Metro Cumming #Cooperativa90 https://t.co/9oIdNoaBcT pic.twitter.com/yVGlFAMGAp — Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2025

Según el relato del Ministerio Público, el día de los hechos, este sujeto siguió en bicicleta a otro individuo, "cuya identidad verificó previo a dispararle por la espalda" tres veces cuando estaba en las escaleras del Metro.

"Producto de lo anterior, también resultó lesionada una adolescente de 15 años, que se dirigía a su recinto educacional", recordó el persecutor.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para este caso, que la Fiscalía indaga como un posible ajuste de cuentas.