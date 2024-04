Fiscal destacó exitoso operativo contra "Los Trinitarios", pero no los da por erradicados

El jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, destacó el éxito del megaoperativo que se llevó a cabo el viernes pasado, cuando se allanaron 128 domicilios en 17 comunas, enfocándose en el campamento "Nuevo Amanecer" de la comuna de Cerrillos.

El operativo se enfocó en la banda criminal denominada "Los Trinitarios", compuesta principalmente por dominamos, la cual tiene presencia en varios países, y en Chile se dedicaba al tráfico de drogas mediante empresas de fachada.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor detalló que la investigación inició en marzo del año pasado, la que "nos van señales de que (Los Trinitarios) operaban como una organización propiamente tal y que desarrollaban un trabajo que no solamente era el del tráfico de drogas, sino que acá lo que había era un copamiento territorial en la toma de Cerrillos".

"Pero además un copamiento de espacios fuera de la toma, donde se desarrollaban otras tantas actividades ilícitas también, pero además con empresas de fachada y con una estructura que está destinada al lavado de activos", entre ellas, diversas barberías, detalló.

Asimismo, afirmó que "lo novedoso" del procedimiento, aparte de la magnitud y la infraestructura que se utilizó, es que "estamos atacando también la parte patrimonial, y eso a mí me gustaría relevarlo. Nosotros incautamos una gran cantidad de inmuebles, de vehículos, de monedas de distinta denominación; incautamos criptomonedas y logramos desbaratar incluso casas de cambio que funcionaban al interior de la toma, a través de las cuales se hacían estos blanqueos de dinero".

"A mí me parece que eso también debe ser muy relevante y debe ser una forma de enfrentar este fenómeno que, yo creo que debería, en el largo plazo, darnos los resultados que estamos esperando", expresó.

Pastén señaló que "esto es un trabajo permanente, no se termina en una sola actuación procesal", por lo que expresó que "no podemos desprender, con una suerte de autocomplacencia, de que nosotros hemos erradicado absolutamente esta banda y vamos por las que siguen. No, nosotros seguimos trabajando, seguimos investigando".

"No se agota ni de cerca el crimen organizado con este procedimiento", subrayó.

"NO SE DISPARÓ UN TIRO"

Finalmente, el persecutor indicó que durante el procedimiento se encontraban policías de la Guardia Civil (España) y de México observando el procedimiento, porque "les llamaba profundamente la atención que la PDI hubiese ingresado a 128 domicilios en 17 comunas y no se disparó un tiro, no hubo un incidente de seguridad, no hubo ninguna integridad física afectada que nosotros tuviéramos que lamentar".

"Ese proceder, esa forma de actuar, nosotros la manifestamos como un éxito", cerró.

Este sábado se llevó a cabo el control de detención y la audiencia de formalización de 42 de las 56 personas que fueron aprehendidas en el megaoperativo. La detención fue ampliada hasta este martes, cuando la Fiscalía los formalizará por lavado de activos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y asociación ilícita, entre otros delitos.