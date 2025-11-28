Encapuchados protagonizaron incidentes en las afueras del Instituto Nacional
Nueva Delhi se asfixia en la contaminación pese a llevar días sometida a restricciones
La alineación de Cobresal para el duelo crucial ante Colo Colo en El Salvador
La mañana de este viernes se registró una manifestación en las afueras del Instituto Nacional, en el centro de Santiago, donde un grupo de encapuchados protagonizó incidentes al enfrentarse a Carabineros mediante el lanzamiento de bombas molotov.
"Un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario. Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesores, a quienes además se les arrojó bencina", informó la dirección del recinto.
