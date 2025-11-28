La mañana de este viernes se registró una manifestación en las afueras del Instituto Nacional, en el centro de Santiago, donde un grupo de encapuchados protagonizó incidentes al enfrentarse a Carabineros mediante el lanzamiento de bombas molotov.

"Un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario. Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesores, a quienes además se les arrojó bencina", informó la dirección del recinto.

