Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Encapuchados protagonizaron incidentes en las afueras del Instituto Nacional

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La mañana de este viernes se registró una manifestación en las afueras del Instituto Nacional, en el centro de Santiago, donde un grupo de encapuchados protagonizó incidentes al enfrentarse a Carabineros mediante el lanzamiento de bombas molotov.

"Un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario. Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesores, a quienes además se les arrojó bencina", informó la dirección del recinto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados