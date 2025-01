Encontraron la embarcación que naufragó en San Juan de la Costa

La embarcación turística que naufragó el domingo en la comuna de San Juan de la Costa (Región de Los Ríos) fue hallada este lunes bajo el agua por los equipos de búsqueda.

El transporte -denominado "Río Cholguaco"- se hundió frente a la costa de la localidad de Tiltil con 36 personas a bordo, dos de las cuales eran tripulantes, mientras hacía un recorrido turístico desde Caleta Cóndor en dirección a Bahía Mansa.

El hecho dejó a cuatro fallecidos en un principio, pero al interior de la hundida embarcación se encontraron a otras dos personas muertas.

Sus cuerpos fueron extraídos y llevados a Bahía Mansa, con el fin de realizar peritajes por parte de personal de la Armada y Fiscalía.

"Aquí hay seis personas en total que están fallecidas y que ya fueron rescatadas. Se está trabajando con las últimas dos encontradas; la Brigada de Homicidios y el SML las llevará a Osorno", señaló la fiscal jefe de la ciudad, María Angélica de Miguel.

"Falta una persona de sexo femenino por rescatar, la cual ya está identificada", agregó la persecutora.

La fiscal recordó que "la capacidad máxima de esta embarcación era menor a las 36 personas que iban en el interior", motivo por el cual el capitán de la embarcación fue aprehendido.

Durante el rescate, un buzo sufrió una descompensación, por lo que fue trasladado a un recinto asistencial.

Continúa la rebusca en área de Tril Tril, San Juan de la Costa, ante accidente de lancha “Río Cholguaco”



Se han desplegado las Unidades LSG "Corral" y "Puerto Montt", la LSR 4424, Helicóptero de la Segunda Zona Naval y un Avión del Grupo Aeronaval Puerto Montt#ArmadaPorChile pic.twitter.com/Sub4pLoYIU — Armada de Chile (@Armada_Chile) January 27, 2025

"Decían que la lancha era para 40 personas"

Una sobreviviente de la tragedia relató que "nosotros ya veníamos con carga arriba (de la lancha) y todo, y pasé a buscar más gente porque me decían que la lancha era para 40 personas y éramos 21".

"Por ser buena onda, dijimos 'ya, que entren no más', pero eso fue para que ellos ingresaran. El clima estaba nublado, pero hacía calor, no había viento. Y cuando estábamos llegando al sector de Punta Tiburones, empezó a entrar agua por atrás. Y él (el capitán) no tenía un asistente de tripulante, sino que iba solo", añadió.