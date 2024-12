"Está sacando la pistola": Conductor sin licencia intentó funar a carabineros por fiscalización

Una particular fiscalización vehicular de Carabineros fue registrada por un conductor extranjero, quien acusó a los funcionarios de apuntarle con una pistola sin razón en la Región de Arica.

"Yo lo estoy grabando, porque usted está sacando la pistola", dice el hombre dominicano que registró el momento, para más tarde revelar: "no tengo licencia, usted me va a sacar la multa", pero insiste en que "me acaba de sacar la pistola".

El supuesto conductor de aplicación comenzó obedecer las órdenes de los carabineros, sin embargo, seguía con su protesta mientras el carabinero intentaba continuar con el operativo.

El hombre descendió del vehículo, sacó los pocos documentos que tenía y señaló: "La licencia que tengo es dominicana y me quieren sacar el celular", intentando hacer una funa en redes sociales.

Sin embargo, el carabineros le explicó: "¿Sabes por qué te saqué la pistola? Porque no estabas haciendo caso", aludiendo a que habría intentado evadir el control, y continuó con la fiscalización.