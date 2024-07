Desbaratan call center de estafadores especializado en adultos mayores

Una investigación que se extendió por cerca de un año e involucró a la Unidad de Alta Complejidad y Análisis Criminal de la Fiscalía, y a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, permitió detener y enviar a prisión a 12 personas que operaban "un verdadero call center destinado a cometer millonarias estafas a personas en todo el país".

El subprefecto Mauricio Fuentes explicó que "esta estructura criminal estaba arraigada en el Maule y operaba en Talca, Pelarco y Curicó", teniendo como foco predilecto de sus delitos a los adultos mayores.

"La génesis del modo de operar de estos imputados es que su especialidad delictual era cometer delitos contra la propiedad, y a través de la convivencia en los penales comenzaron a iniciar sus estafas desde los mismos recintos carcelarios. Posteriormente, una vez que cumplieron condena y estando en libertad, empezaron a potenciar este delito, utilizando elementos más tecnológicos, denominados MTF, para poder decodificar las claves y códigos de seguridad, tanto de tarjetas de crédito como de débito, y así sustraer desde las cuentas corrientes dinero de las víctimas", explicó el detective.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado #Talca, en investigación realizada con la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la @FiscaliaMaule, lograron desarticular a una estructura criminal, dedicada a realizar estafas telefónicas pic.twitter.com/r7WbuYdVwH — PDI Maule (@PDI_Maule) July 19, 2024

Los sujetos, "a través de testaferros, obtenían estos dineros, cambiando la ruta de los mismos, comenzando a blanquear estas ganancias obtenidas, y, producto de este proceso investigativo, donde se aplicaron diversas técnicas, se logró el lunes 15 (de julio) desarticular la totalidad de esta organización criminal", destacó Fuentes.

3 mil millones aproximado es el avalúo estimado entre todos los bienes incautados a org. Criminal que estafó a cientos de personas en el #país y que operaba desde #Talca. Diligencia dirigida por UNAAC de @FiscaliaMaule y ejecutada por Brianco @PDI_Maule pic.twitter.com/ZgXseelYrN — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) July 19, 2024

La denominada "Operación Fortaleza" llevó a la incautación de más de 3.000 millones de pesos en bienes: entre ellos, 11 inmuebles, 10 vehículos - algunos de alta gama-, más de 20 millones de pesos en efectivo, divisas extranjeras, relojes, joyas y artículos electrónicos.

Tras dos días de formalización por delitos de estafa, asociación ilícita, infracción a la Ley de Armas, receptación y lavado de activos, los 12 detenidos -todos chilenos- quedaron en prisión preventiva.

El tribunal fijó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la indagatoria, de cara a la realización del juicio.

Los 12 imputados por diversos delitos de estafa y asociación ilícita quedan en prisión en #Talca. Diligencia fue encabezada por la UNAAC de la @FiscaliaMaule y ejecutada por la @PDI_Maule pic.twitter.com/sEQuLM13uc — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) July 19, 2024

En este caso "estamos hablando de crimen organizado: no es una investigación usual, no es un tipo de delito usual y no es habitual, igualmente, que se detenga a aquellas personas que realizan estafas telefónicas", comentó Francisco Soto, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía del Maule.

"Lo habitual es que se detenga a los testaferros, a terceras personas", explicó el persecutor. Acá, en cambio, "hemos detenido a lo que llamaríamos una 'base operativa de call center' para realizar estafas a personas de la tercera edad".

El perfil de las víctimas era de individuos que "mantenían en sus cuentas corrientes grandes sumas de dinero y acceso al crédito en el sistema financiero, los cuales eran engañados por este grupo delictual mediante un sofisticado sistema, utilizando máquinas de pago o puntos de pago en tiendas, sustrayendo claves o medidas de seguridad que tienen los sistemas bancarios y financieros, como las tarjetas de pago, para robar estos dineros y posteriormente depositarlos y triangularlos en diferentes cuentas corrientes", detalló Francisco Soto.