Gonzalo Valenzuela fue drogado y estafado por conductor

El actor Gonzalo Valenzuela denunció haber sido drogado y estafado por un conductor que se identificó como chofer de una aplicación y que se ofreció a llevarlo a su casa en medio del intenso sistema frontal.

El hecho tuvo lugar la noche del jueves, tras compartir con unos amigos.

"Justo se pone a llover con full viento y yo iba caminando por Vitacura a ver si pillaba un taxi. De repente para un auto y me dice: '¿Necesitai un Uber?' Y me muestra la maquinita para pagar con tarjeta. Pucha, ahí yo confié, cuando me mostró la máquina y me subí feliz adelante, pensé que me había caído del cielo", dijo el intérprete a Las Últimas Noticias.

"Me ofreció agua, que acepté"

Valenzuela señaló que entabló conversación con el chofer, que describió como un chileno de contextura maciza que iba escuchando música urbana. "Me ofreció agua, que acepté porque parecía una mineral nueva, como cerrada. De pronto me dice que me va a cobrar 7.000 pesos", relató el actor.

En ese instante, dijo, ocurrió la estafa: "Agarro mi tarjeta y la pongo en la maquinita para pagar, meto la clave y me aparece ese mensaje de que no funciona. El gallo me dice: 'Tratemos de nuevo', y, claro, ahí debe haber mirado mi clave y me dice: 'A ver, préstame la tarjeta para ponerla yo'. La pone debajo de la máquina y nada, no funciona. Le digo que paremos en una bomba de servicio, que saco plata para pagarle".

Mientras estaba en el cajero automático, Valenzuela vio cómo el conductor se iba en el auto. "Miro la tarjeta y claro, era de otra persona. Tenía otro nombre. El gallo me había cambiado la tarjeta", indicó.

"No recuerdo cómo llegué a la casa caminando", afirmó.

"Me habían sacado 400 lucas"

Al despertar este viernes, Valenzuela tuvo un par de reacciones inexplicables "como de depre" y asimiló que "ahí caché que algo me habían dado algo para asaltarme: me habían sacado 400 lucas de la tarjeta. En mi vida he apagado tele por copete y desde la Copec que no me acuerdo de nada".

Su esposa, Kika Silva, comentó que él "no se acuerda ni cuando me abrió la puerta de la casa o que conversó con mi hermano", así como tampoco de haberse levantado en la mitad de la noche.

Consultado por la sensación que tiene ahora, Valenzuela declaró que tiene "la necesidad de decir que se cuiden, que no hagan como yo que tomé ese auto. Pienso en que le podría haber pasado a la Kika o a mis sobrinas. Por favor, sean precavidos".

"No es un hecho aislado"

Gonzalo Chacón, abogado de 50 víctimas que han sufrido este tipo de abuso delictual, detalló al diario que "lo que le pasó a Gonzalo no es un hecho aislado, esto lleva ocurriendo hace un buen tiempo en ese sector de Vitacura".

"Por lo mismo estamos preparando una querella contra quien resulte responsable", añadió el letrado.