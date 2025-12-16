Arica: Indigente mató a otro hombre y testigos le dieron una golpiza

Un hombre en situación de calle mató este martes a un transeúnte en Arica, y testigos del crimen lo alcanzaron y le dieron una golpiza que ahora lo tiene hospitalizado.

El subprefecto de la PDI Julio Ceballos dijo que la víctima, "una persona de 56 años, sostuvo una discusión con un sujeto de situación calle, producto de lo cual éste le ocasionó una lesión cortopunzante a nivel del tórax anterior".

"Luego de esto -según información de testigos- la persona (agresora) fue golpeada por vecinos del sector, situación por la cual fue trasladada hasta el Hospital Regional, donde se encuentra internada con un diagnóstico reservado", añadió el oficial.