Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago9.6°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Concepción: Hombre fue asesinado por falsos vendedores de un auto

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La víctima viajó desde Osorno con dinero en efectivo para la compra.

Concepción: Hombre fue asesinado por falsos vendedores de un auto
 Fiscalía del Biobío

El crimen se investiga como un "robo con homicidio", explicó el fiscal Felipe Calabrano.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 32 años fue asesinado este martes en el sector Agua de la Gloria, en la comuna de Concepción, por delincuentes que simularon estar vendiendo un vehículo.

Acompañado por un hijastro, el hombre viajó desde Osorno (Región de Los Lagos) hasta la capital del Biobío, portando en efectivo el dinero con el que esperaba hacer la adquisición.

"Se concertaron los antisociales con la víctima para una aparente transacción de un vehículo. La víctima venía en locomoción colectiva desde el sur del país y fue abordada por estas personas", explicó el fiscal Felipe Calabrano.

Tres sujetos aparecieron en el lugar a bordo de un auto blanco, pero no con intención de venderlo, sino de "robarle el dinero que traía, y le disparan cuando no logran obtener el dinero", añadió el persecutor.

Se trata del homicidio número 54 en lo que va de este año en la Región del Biobío, y el número 23, en los últimos dos meses, en la Provincia de Concepción.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada