Conchalí: Hombre murió apuñalado en la vía pública

Un hombre murió apuñalado en plena vía pública de la comuna de Conchalí, crimen ocurrido la noche de este lunes.

Según la información policial, este hecho, registrado en calle Ernesto Ried, se dio cuando la víctima fue abordada por dos sujetos, quienes -tras una discusión- lo apuñalaron en el tórax.

El afectado, un hombre de 35 años, murió en el lugar por la gravedad de su lesión; mientras que los antisociales, de los que aún se desconoce la identidad, escaparon del lugar tras el ataque.

"Escuchamos gritos, la persona que falleció decía 'por favor no' (...) El atacante tenía un polerón oscuro con franjas blancas en los brazos. Llamé una ambulancia y me dijeron que no había", es parte del relato que entregó una de las vecinas que se percató del ataque.

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, que quedó a cargo de las indagaciones de este caso, confirmó que al costado de la víctima se encontró una mochila con un

arma y aparentes productos robados en su interior.

Se investiga si el crimen se debió a que la víctima había robado previamente el celular del atacante, mientras que otra de las hipótesis es un conflicto por una transacción de droga, algo que frecuentemente, dicen los vecinos, se realiza en el lugar.